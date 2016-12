foto Reuters

20:03

- Il macchinista del treno deragliato in Spagna, alle porte di Santiago de Compostela, è in stato di fermo in ospedale. Lo ha deciso il tribunale che indaga sulla strage costata la vita a 80 persone. Intanto, dagli Stati Uniti, arriva il commento del presidente Barack Obama: "Sono scioccato e rattristato", ha detto, prima di offrire l'aiuto del suo Paese al governo di Madrid.