Svizzera, maestro confessa: "Stuprai 7 bimbe"

foto Ansa 20:05 - Orrore in Svizzera dove un uomo di 31 anni, un maestro d'asilo, ha confessato di aver violentato sette bambine di età compresa fra i 18 mesi e i sei anni. Lo scrive la stampa locale, anticipando gli esiti di un'indagine. L'uomo, la cui identità non è stata rivelata, è in carcere dal 2011, dopo essere stato arrestato per il possesso di film pedopornografici.

- Orrore in Svizzera dove un uomo di 31 anni, un maestro d'asilo, ha confessato di aver violentato sette bambine di età compresa fra i 18 mesi e i sei anni. Lo scrive la stampa locale, anticipando gli esiti di un'indagine. L'uomo, la cui identità non è stata rivelata, è in carcere dal 2011, dopo essere stato arrestato per il possesso di film pedopornografici.

Quattro delle vittime erano bimbe che gli erano state affidate mentre lavorava in un giardino d'infanzia a Volketswil, non lontano da Zurigo, che oggi è chiuso. Il maestro d'asilo aveva all'inizio confessato di aver violentato una bimba di due anni e mezzo e di aver scattato foto e girato video con lei. Nel corso dell'inchiesta ha confessato gli altri stupri. L'uomo offriva regalini e caramelle alle piccole perchè non raccontassero ai loro famigliari i "giochi segreti".