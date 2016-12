foto Reuters

19:48

- "Voglio morire, voglio morire". Sono le prime parole che il conducente del treno deragliato a Santiago de Compostela, Francisco José Gazon Amo, ripeteva ai primi soccorritori dopo l'incidente. Lo ha riferito una coppia di sposi, di ritorno dal viaggio di nozze. "Quando ci siamo avvicinati per aiutarlo a uscire - hanno detto ai microfoni di Tve - era sconvolto e ripeteva quelle parole". Il macchinista è in stato di fermo in ospedale.