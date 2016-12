Clandestino precipita da un aereo Air France

foto Ap/Lapresse Correlati Lo schianto del volo Rio-Parigi

18:35

- Un passeggero clandestino è precipitato da un volo dell'Air France mentre era in quota ed è stato ritrovato morto a Niamey, la capitale del Niger. L'informazione, rivelata da Bbc Africa, è stata confermata, dalla compagnia aerea francese. L'uomo si sarebbe nascosto, secondo le prime indicazioni, nel vano carrelli. "Per il momento, non disponiamo di elementi certi", spiega Christophe Paumier, portavoce di Air France.