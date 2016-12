Gmg, il Papa nella favela: reagire a corruzione

foto Ap/Lapresse Correlati Il Papa in visita alla favela di Rio

Papa Francesco: "No a liberalizzare le droghe" 18:09 - Il Papa è arrivato alla favela Varginha, a Manguinhos, nella zona nord di Rio de Janeiro, dove ha tenuto una breve omelia nella cappella di Sao Jeronimo Emilliani. Il Pontefice ha detto: "Non scoraggiatevi mai nonostante la corruzione di persone che, invece di cercare il bene comune, cercano il proprio interesse. Non perdete la speranza".

"Lavorare per un mondo più giusto" - Bergoglio lancia un appello a non essere "insensibili alle diseguaglianze sociali" e a "chi possiede più risorse, alle autorità pubbliche e agli uomini di buona volontà impegnati per la giustizia sociale", per un "mondo più giusto e solidale". "Vorremmo rompere anche noi il protocollo, come è solito fare lei, e chiamarla padre Francesco, il papà di tutti, specialmente dei più poveri: possiamo?", ha chiesto al Pontefice un giovane residente della favela di Varginha, leggendo una lettera di benvenuto a Bergoglio.



"Tutelare i beni immateriali" - Dopo aver incitato alla giustizia, il Papa ha chiesto di promuovere il bene comune anche attraverso la tutela dei "beni immateriali: la vita, la famiglia, l'educazione integrale, la salute, la sicurezza". Bergoglio ha poi incoraggiato "gli sforzi che la società brasiliana sta facendo per integrare tutte le parti del suo corpo, anche le più sofferenti e bisognose, attraverso la lotta contro la fame e la miseria".