Julian Assange lancia il partito Wikileaks

foto Ansa Correlati Wikileaks, Assange: abbiamo 1 mln di nuovi file 12:51 - Julian Assange si candida per un seggio al Senato australiano, che sarà rinnovato a settembre. Il fondatore di Wikileaks, dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove si trova rifugiato da oltre un anno, ha inoltre presentato il movimento politico con il quale si presenterà alle elezioni, il "Wikileaks Party". "Il nostro è un partito che controllerà, non è un partito di governo", ha spiegato Assange. si candida per un seggio al, che sarà rinnovato a settembre. Il fondatore di, dall'ambasciata dell', dove si trova rifugiato da oltre un anno, ha inoltre presentato il movimento politico con il quale si presenterà alle elezioni, il "". "Il nostro è un partito che controllerà, non è un partito di governo", ha spiegato Assange.

L'attivista ha lanciato il movimento di fronte a un pubblico di suoi sostenitori collegati via videolink dalla biblioteca Fitzroy di Melbourne, in Australia.



Resta ancora da chiarire cosa succederà in caso di elezione: le autorità britanniche hanno più volte affermato di non voler accordare un salvacondotto all'attivista su cui pende un mandato di estradizione in Svezia per abusi sessuali. Il Wikileaks Party ha candidato in tutto sette persone nelle prossime elezioni: si tratta di giornalisti, attivisti e accademici.