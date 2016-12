foto Reuters

10:26

- La Farnesina sta verificando l'informazione, data da fonti spagnole, sulla presenza di un italiano a bordo del treno deragliato vicino Santiago de Compostela, in Spagna. Al momento non ci sono conferme ma è stato fatto sapere che "non si può escludere nulla". Al ministero degli Esteri italiano non risulta comunque la presenza di un gruppo di italiani, come riferito da alcune fonti stampa.