foto Reuters

08:56

- Ci sarebbe almeno un italiano tra i passeggeri del treno deragliato mercoledì sera in Spagna, nei pressi di Santiago di Compostela. Secondo fonti spagnole sono in corso verifiche sulla sua identità e su cosa potrebbe essergli accaduto. Stando alla versione online del quotidiano "El Mundo", invece, vi sarebbe stato un gruppo di giovani italiani, ma la circostanza non trova alcuna conferma ufficiale.