foto Reuters

07:53

- Grande festa Pyongyang per l'inaugurazione del nuovo memoriale dei caduti della Guerra di Corea (1950-53). In migliaia hanno partecipato a quello che è uno degli appuntamenti in calendario prima della grande parata militare di sabato per "onorare" i 60 anni della firma dell'armistizio. Costruito in sei mesi, il memoriale si trova alle porte della capitale, in un'area completamente rinnovata per l'occasione.