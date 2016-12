Spagna, da Rajoy condoglianze copia-incolla

foto El Pais Correlati Treno deraglia in Spagna, almeno 77 vittime

Spagna, soccorritori al lavoro per tutta la notte 07:18 - Scivolone per il premier spagnolo Mariano Rajoy. Poche ore dopo il terribile incidente ferroviario di Santiago de Compostela, il premier ha diffuso un comunicato di condoglianze nel quale, a un certo punto, si fa riferimento alle vittime del terremoto della città cinese di Gansu. Evidentemente un copia-incolla mal riuscito da un altro comunicato, senza cambiare l'oggetto delle condoglianze.

A mettere in evidenza l'errore fatto da Rajoy (o molto più probabilmente da qualche suo frettoloso collaboratore) è stato il quotidiano "El Pais", che ha pubblicato l'immagine del comunicato con bene evidenziata la parte in cui si fa riferimento alle vittime cinesi.



Il cordoglio in copia carbone insomma, con le frasi adatte in ogni circostanza e solo i nomi dei soggetti protagonisti della vicenda da cambiare. Peccato che questa volta qualcuno abbia dimenticato di farlo...