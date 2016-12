Pechino, lite per un parcheggio: uccisa bimba

foto Ap/Lapresse 08:10 - Una bambina di due anni è stata uccisa a Pechino nel corso di una lite per un parcheggio. Un pregiudicato di 41 anni ha preso la piccola e l'ha scagliata con violenza per terra mentre un suo amico aggrediva la madre della bimba, la cui unica colpa era quella di aver messo la macchina nel posto dove volevano parcheggiare i due balordi. I due uomini sono stati arrestati 18 ore dopo l'aggressione. - Unaè statanel corso di una lite per un parcheggio. Unha preso la piccola e l'ha scagliata con violenza per terra mentre un suo amico aggrediva la madre della bimba, la cui unica colpa era quella di aver. I due uomini sono stati arrestati 18 ore dopo l'aggressione.

Mentre la donna, terrorizzata, portava la bambina in ospedale, i due risalivano in macchina e si davano alla fuga. La piccola è morta poco dopo, sull'ambulanza che la stava portando in un'ospedale specializzato. Secondo il quotidiano Beijing Times, l'omicida, di nome Han, sarebbe un "ex-galeotto".