foto Ansa

01:30

- Si aggrava ulteriormente il bilancio provvisorio del deragliamento di un treno alle porte di Santiago de Compostela, in Spagna. Le autorità locali parlano ora di almeno 56 vittime e 70 feriti, 20 dei quali in gravissime condizioni. Intanto, il primo ministro Mariano Rajoy ha annunciato che nelle prossime ore si recherà sul luogo della strage. "Per ora prevale l'ipotesi dell'incidente", spiegano fonti del governo.