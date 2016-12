foto Ansa

- L'Unità di crisi della Farnesina ha avviato contatti costanti con le autorità spagnole in seguito al deragliamento del treno a Santiago de Compostela allo scopo di verificare la presenza di italiani coinvolti. Un'eventualità smentita, al momento, dall'Ambasciata italiana a Madrid. Tuttavia, non si può ancora dire nulla di certo in quanto le stesse autorità spagnole non sono in grado di poter comunicare i nomi delle vittime e dei feriti.