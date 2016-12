foto Ansa

23:34

- Si aggrava il bilancio provvisorio del deragliamento di un treno avvenuto in serata alle porte di Santiago de Compostela, in Spagna. Il capo della giunta regionale galiziana, Alberto Nunez Feijoo, ha confermato che le vittime sono almeno 35, mentre i feriti sono più di 200. Cautela, invece, sulle cause dell'incidente: "E' troppo presto per chiarire le dinamiche", ha detto.