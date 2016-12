foto Twitter

14:13

- Edward Snowden lascerà nel pomeriggio l'aeroporto di Mosca dove è bloccato da oltre un mese. Alla "talpa" del Datagate le autorità russe avrebbero infatti fatto pervenire attraverso il suo legale, l'avvocato Anatoli Kutcherena, i documenti necessari per poter uscire dallo scalo, in attesa che la sua richiesta di asilo temporaneo in Russia sia vagliata. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.