Duisburg, la tragedia è ancora senza colpevoli

12:08 - Il 24 luglio 2010 andava in scena il festival di musica techno. Un momento di festa che si è trasformato in un incubo. Il tunnel di accesso si era trasformato in una trappola e a causa del sovraffollamento e alla mancanza di vie di fuga 21 ragazzi, tutti poco più che 18enni, morirono schiacciati. Tra loro anche la 21enne bresciana Giulia Minola. La su amica torinese di 19 anni sopravvisse a stento. "Era un inferno", raccontò dopo essere sopravvissuta per miracolo.