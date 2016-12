foto Da video

09:34

- Sono oltre 100 gli immigrati soccorsi in mare dopo che l'imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è rovesciata al largo dell'isola di Giava, in Indonesia, in un naufragio nel quale è morto almeno un bambino ma in cui il numero di vittime è ancora sconosciuto. "Non sappiamo esattamente quante persone c'erano a bordo e ci stiamo concentrando nella ricerca di eventuali altri naufraghi", ha spiegato un responsabile del salvataggio indonesiano.