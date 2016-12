foto Ansa

06:24

- "In totale, gli italiani a Rio de Janeiro per la Gmg siamo circa in 7mila". Lo ha riferito Paola Cortellessa, della Comunità di Sant'Egidio, presente in Brasile con una delegazione di circa dieci paesi. "Noi della Comunità siamo una cinquantina", aggiunge ricordando che una delle basi del gruppo è presso la Chiesa degli italiani, non lontano dal Maracanà.