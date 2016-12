foto Ap/Lapresse

02:00

- E' di nove morti il bilancio degli attentati contro tre moschee sunnite in Iraq, due a Kirkuk e una a Kut. Nelle esplosioni, che hanno avuto luogo durante le preghiere serali del mese di digiuno del Ramadan, sono rimaste ferite almeno quaranta persone. Venerdì un kamikaze si era fatto saltare in aria uccidendo 20 persone in una moschea sunnita a Al Wajihiyah, a nord-est della Capitale.