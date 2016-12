Papa Francesco: Cristo ha fiducia nei giovani

foto Twitter Correlati Bagno di folla per il Papa

"Cari giovani, Cristo ha fiducia in voi e vi affida la sua stessa missione: andate, siate discepoli". Lo si legge in un tweet lanciato da Papa Francesco in occasione dell'apertura della Giornata mondiale della Gioventù che si tiene a Rio de Janeiro, in Brasile. E' stata poi celebrata la prima messa, con l'atteso bagno di folla: circa 5-600 mila i giovani presenti, malgrado l'assenza del Santo Padre.

Nonostante il tempo piovoso, ha riferito padre Federico Lombardi, il primo incontro ufficiale con la gioventù brasiliana è stata un successo. ''Non ho ancora ascoltato i commenti del Papa - ha aggiunto il portavoce - ma sarà stato contento di questa fede e allegria e per la partecipazione di tanti giovani''. Il Papa non era presente alla messa di apertura ma, ha detto Lombardi, preferendo lavorare, ma ''è stato vicino spiritualmente''.



Papa Francesco darà il suo tributo oggi alla Madonna di Aparecida, patrona del Brasile, e farà visita a Rio a un ospedale specializzato nella cura dei tossicodipendenti, nel suo terzo giorno in Brasile. A Aparecida, primo santuario del Brasile, dedicato alla patrona del grande Paese latinoamericano, è previsto che il Papa renda omaggio, nella ''Sala dei 12 apostoli'' alla immagine della Vergine e poi, nella basilica, celebri la messa con i vescovi della provincia.



Il Papa pranzerà nel seminario Bon Jesus, per poi far ritorno a Rio. Qui si rechera' in macchina nell'ospedale Sao Francisco de Assis, nel quartiere Tijuca, dove visiterà la struttura e terrà un discorso. Il rientro nella residenza Sumaré, dove il Papa alloggia durante questi giorni in Brasile, è previsto intorno alle 20 ora locale.



Settemila italiani a Rio - "In totale, gli italiani a Rio de Janeiro per la Gmg siamo circa in 7mila". Lo ha riferito Paola Cortellessa, della Comunità di Sant'Egidio, presente in Brasile con una delegazione di circa dieci paesi. "Noi della Comunità siamo una cinquantina", aggiunge ricordando che una delle basi del gruppo è presso la Chiesa degli italiani, non lontano dal Maracanà.