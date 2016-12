foto Ap/Lapresse

- Disagi a Rio de Janeiro, in Brasile, dove alcune linee della metropolitana sono bloccate a causa di problemi nella distribuzione dell'energia elettrica. Molti fedeli, giunti in città per la Giornata mondiale della Gioventù, sono rimasti bloccati nelle stazioni. I disagi, infatti, sono iniziati a poche ore dalla messa di apertura della Gmg. I tecnici della società MetroRio stanno intervenendo per cercare di riparare i guasti.