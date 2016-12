foto Reuters

- "Per fortuna somiglia a Kate". Così il principe William scherza con fan e giornalisti parlando del suo bebè all'uscita della "Lindo Wing" del St. Mary's Hospital a Londra. "Quando sarà grande gli ricorderò la sua lentezza", ha poi aggiunto riferendosi alla lunga attesa per il parto. "E' un momento speciale per ogni genitore", ha detto la duchessa di Cambridge presentando il suo bimbo al mondo.