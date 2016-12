Kate: "Momento speciale per ogni genitore" - Un boato della folla ha accolto il Royal Baby che per la prima volta si è presentato ai suoi sudditi. La duchessa Kate ha detto che è "un momento speciale per ogni genitore". "Per fortuna somiglia a Kate", ha detto William parlando con fan e giornalisti all'uscita della clinica. Kate, arrossendo, ha risposto: "No, no, non sono sicura che sia così".



Carlo e Camilla in ospedale - Il principe Carlo e la moglie Camilla sono stati nel pomeriggio in ospedale per far visita al nipotino. "E' meraviglioso", ha detto Carlo ai giornalisti.



Si aspetta ancora la decisione sul nome - Si aspetta ancora con il fiato sospeso di conoscere il nome del piccolo Windsor, su cui i bookmaker continuano a scommettere. I nomi più quotati sono George e James, ma nelle ultime ore ha fatto la sua comparsa anche la "new entry" David, in onore dell'amico della coppia reale, il calciatore David Beckham. "Ci stiamo ancora lavorando", ha detto William all'esterno della clinica.



Le scommesse - La scelta più quotata è quella di George, dato a 2, seguito da Edward, a 3,50. A distanza Alexander, a 8. Perdono quota invece Richard, Louis, Arthur, Philip, Henry. Mentre l'ipotesi David arriva da un suggerimento del noto calciatore, amico di famiglia, che ha suggerito di dare al figlio il suo nome. Ma le scommesse si fanno anche su chi pubblicherà la prima foto del piccolo e sull'età a cui sarà "beccato" dai paparazzi davanti a una discoteca. Ancora, si scommette sulla sua università e sul nome della prima fidanzata. Se sarà Camilla, la puntata sarebbe pagata a 50.



A Londra un giorno di festeggiamenti - Quarantuno salve di cannone sono state sparate a Green Park 62, alla Torre di Londra, mentre le campane di Wesminster Abbey hanno suonato a festa per tre ore, in una atmosfera di grande festa che dal Big Ben ha contagiato il mondo intero. Il neonato principe di Cambridge è ora il terzo in linea di successione al trono.



E l'atteso evento ha regalato uno spettacolo eccezionale e molto suggestivo anche ai numerosi turisti in città. Trainati da 71 cavalli, cannoni della prima guerra mondiale hanno sfilato lungo il Mall e davanti a Buckingham Palace prima di posizionarsi nel parco reale per il saluto solenne all'arrivo del piccolo erede alle 14 in punto (le 15 in Italia). Contemporaneamente, lungo il Tamigi e sullo sfondo del Tower Bridge, altre 62 salve di cannone sono state sparate ai piedi della fortezza della Torre di Londra.







"Grazie allo staff del Saint Mary's Hospital" - Dopo il lieto evento, allo staff del Saint Mary's Hospital sono arrivati i ringraziamenti del duca e della duchessa di Cambridge, che hanno diffuso un comunicato con queste parole: "Grazie per il modo straordinario in cui vi siete presi cura di noi tre".