Il Papa ringrazia il Brasile con un "tweet" 13:03 - "E' stato un errore nella scelta della corsia", così il capo gabinetto della presidenza brasiliana, Gilberto Carvalho, ha commentato la vicenda dell'auto del Papa bloccata per lunghi minuti nelle strade di Rio de Janeiro. "Ancora non si sa chi è stato responsabile dell'errore" ha precisato Carvalho aggiungendo che il fatto che non sia successo niente è "un sollievo". - "E' stato un errore nella scelta della corsia", così il capo gabinetto della presidenza brasiliana, Gilberto Carvalho, ha commentato la vicenda dell'auto del Papa bloccata per lunghi minuti nelle strade di Rio de Janeiro. "Ancora non si sa chi è stato responsabile dell'errore" ha precisato Carvalho aggiungendo che il fatto che non sia successo niente è "un sollievo".

L'arrivo di Papa Francesco in Brasile per la Giornata mondiale della Gioventù sta creando non pochi problemi alle autorità carioca in termini di organizzazione. Quanto accaduto all'auto papale non è che il primo di una serie di incidenti che si stanno verificando nel Paese.



L'ingorgo - Ricostruendo quanto accaduto nel trasferimento del Pontefice, è stato evidenziato che nel punto in cui è stata rallentata e fermata sulla avenida Vargas - stretta tra una fila di autobus e centinaia di pellegrini che volevano salutare papa Francesco - l'auto con Jorge Bergoglio ha impiegato 12 minuti per percorrere 500 metri. L'errore sarebbe da imputare alla scorta della polizia locale. Questa a loro volta, aggiungono i media, sottolinea che gli uomini della scorta hanno seguito le indicazioni date "dall'organizzazione generale" responsabile della visita del Papa a Rio.



Tafferugli per le strade - A impensierire ancora di più le autorità sono stati i tafferugli tra manifestanti e polizia scoppiati fuori dalla sede del governo statale di Rio de Janeiro, il Palazzo Guanabara, da dove proprio Papa Francesco si era ritirato al termine di una cerimonia presieduta da Dilma Rousseff. I disordini sono iniziati dopo il lancio di oggetti da parte di un gruppo di dimostranti in direzione delle forze dell'ordine, che hanno reagito con lacrimogeni. Un fotografo è stato ferito, mentre un poliziotto è stato ricoverato in gravi condizioni per le ustioni dopo essere stato colpito da una bottiglia molotov.



Il racconto del fotografo ferito - Ad essere ferito è stato il reporter dell'agenzia France Presse, Yasuyoshi Chiba, colpito alla testa dalla manganellata di un poliziotto. Chiba, 42 anni, giapponese, è stato medicato in una clinica locale e ha ricevuto tre punti di sutura. "Ho visto dei manifestanti cadere per terra - ha raccontato il fotografo -. I poliziotti li hanno presi per portarli via. Ho fatto delle foto della scena e sono stato bruscamente spinto da altri poliziotti. Allora ho alzato il braccio con la macchina per mostrare che ero un fotografo e pacifico. E' stato allora che un poliziotto in uniforme mi ha colpito col manganello sulla testa. Dopo qualche secondo mi sono accorto che sanguinavo abbondantemente".



L'ordigno disinnescato - Come se non bastasse, un ordigno artigianale era stato trovato ad Aparecida, una delle località in cui papa Francesco si recherà mercoledì. La polizia brasiliana ha disinnescato la bomba che era stata piazzata in un bagno del santuario.