Brasile, squalo le stacca la gamba

09:20 - Finale macabro per la nuotata fatta al largo del Brasile da una ragazza. Uno squalo l'azzanna e le taglia letteralmente una gamba. Il bagnino si era accorto dell'attacco in corso, si era gettato in acqua per salvarla, ma a quel punto il carnivoro le aveva già amputato l'arto. Attenzione, immagini forti.