Atterraggio d'emergenza a New York, 11 feriti

foto Twitter Correlati Boeing si schianta a San Franscisco 12:35 - A due settimane dallo schianto del Boeing 777 dell'Asiana Airlines sulla pista dell'aeroporto di San Francisco - che causò tre morti e 180 feriti - ancora un atterraggio da brivido, stavolta a New York, sulla pista dello scalo di La Guardia. Un Boeing 737 della Southwest Airlines, proveniente da Nashville, ha avuto un problema al carrello anteriore, collassato dopo che il velivolo ha toccato terra, quando era in fase di rullaggio. Undici i feriti. - A due settimane dallo schianto del Boeing 777 dell'Asiana Airlines sulla pista dell'aeroporto di San Francisco - che causò tre morti e 180 feriti - ancora un atterraggio da brivido, stavolta a, sulla pista dello scalo di. Undella, proveniente da, ha avuto un problema al carrello anteriore, collassato dopo che il velivolo ha toccato terra, quando era in fase di rullaggio. Undici i feriti.

A bordo 150 persone che hanno vissuto momenti di terrore, fino a quando l'aereo non si è fermato con il muso ed entrambe i motori poggiati sulla pista. Alcuni dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, ma nessuno sarebbe in condizioni gravi o in pericolo di vita.



Tragedia evitata - Poteva però essere una tragedia - spiegano le autorità aeroportuali - sottolineando come per fortuna non si siano sviluppate fiamme, nonostante l'attrito della parte anteriore della carlinga con l'asfalto sia stato prolungato. La stessa carlinga ha resistito all'impatto e non avrebbe subito gravi danni.



Soccorsi in azione - Immediato l'arrivo dei soccorritori, mentre l'aeroporto veniva momentaneamente chiuso, provocando non pochi disagi al traffico aereo da e per New York. I passeggeri sono stati fatti uscire dagli scivoli di emergenza, e le tv hanno mostrato una scena che ricorda molto da vicino quella vista sedici giorni fa a San Francisco.



Ancora ignote le cause del guasto. Un portavoce della Federal Aviation Administratione (FAA) si è limitato a precisare - contrariamente a quanto comunicato in un primo momento - che i piloti prima dell'atterraggio non hanno lanciato alcun allarme o riportato alcun guasto alla torre di controllo.



"Temevo di morire" - "E' stato un impatto molto forte - ha raccontato uno dei passeggeri - e l'aereo è come rimbalzato sulla pista. Temevo che si sarebbe spezzato in due".