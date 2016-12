foto Ap/Lapresse

22:43

- Il principe Carlo ha detto di essere "enormemente orgoglioso e felice di essere nonno per la prima volta" e ha aggiunto che questo è "un momento incredibilmente speciale per William e Catherine". Il figlio partorito da Kate è un bambino in perfetta salute dal peso di 3,8 kg, ovvero le otto libbre e 6 once comunicate dal Palazzo.