foto Ap/Lapresse

21:52

- Dopo l'espulsione da Panama "non abbiamo altre informazioni disponibili" su Bob Lady, "nè su di lui nè su dove si trovi": così un portavoce del Dipartimento di Stato parla dell'ex capo della Cia di Milano, condannato in Italia per il rapimento di Abu Omar. No comment sulla possibilità che l'Italia avanzi una richiesta di estradizione.