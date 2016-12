Egitto, scontri nelle proteste di piazza: 5 morti

foto Ansa Correlati Egitto, scontri in piazza: due morti 20:12 - Ancora sangue in Egitto, dove a Il Cairo, in piazza Tahrir, almeno due persone sono rimaste uccise nei violenti scontri. Altre tre persone sono morte in una città a nord della Capitale. Sono scesi in strada per manifestare i sostenitori e gli oppositori del presidente deposto Mohamed Morsi e le proteste sono presto degenerate. Secondo fonti mediche ci sono anche diversi feriti negli opposti schieramenti. - Ancora sangue in Egitto, dove a Il Cairo, in piazza Tahrir, almeno due persone sono rimaste uccise nei violenti scontri. Altre tre persone sono morte in una città a nord della Capitale. Sono scesi in strada per manifestare i sostenitori e gli oppositori del presidente deposto Mohamed Morsi e le proteste sono presto degenerate. Secondo fonti mediche ci sono anche diversi feriti negli opposti schieramenti.

Caos per le strade - I due opposti schieramenti si sono affrontati scagliando pietre e sparando colpi di arma da fuoco a pallettoni, mentre le forze della sicurezza lanciavano contro di loro gas lacrimogeni per cercare di disperderli nelle vicinanze di piazza Tahrir. Ora le tensioni tra le due fazioni di manifestanti si stanno spostando verso l'ambasciata Usa della capitale egiziana.



Reazione internazionale - L'Unione europea condanna il ruolo delle forze armate in Egitto e chiede la liberazione "di tutti i detenuti politici, incluso Mohamed Morsi". Questo il segnale politico inviato dai ministri degli esteri dell'Unione europea, che domandano anche lo stop agli "arresti per motivi politici. Le forze armate non dovrebbero giocare un ruolo politico in democrazia, devono accettare e rispettare l'autorita' costituzionale del potere civile" scrivono nelle conclusioni i ministri degli esteri dei 28 Stati membri.