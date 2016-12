foto Ansa

14:55

- In viaggio verso il Brasile, dove presiederà la Giornata Mondiale della Gioventù, Papa Francesco rinnova l'appello perché i giovani non vengano esclusi dal tessuto sociale. "Quando li isoliamo - ha detto il Pontefice - facciamo un'ingiustizia, togliendo loro l'appartenenza a una patria, una cultura, una famiglia". "Per la crisi, corriamo il rischio - ha concluso Papa Bergoglio - di avere un'intera generazione senza lavoro".