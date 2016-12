foto Da video 17:36 - Morire a 15 anni di arresto cardiaco dopo aver assunto una pastiglia di ecstasy. E' accaduto in Inghilterra a Oxford, la vittima si chiama Martha Fernback. La ragazza ha perso i sensi sotto lo sguardo incredulo dei frequentatori di un parco cittadino in un tranquillo pomeriggio estivo. Subito sono scattati i soccorsi, l'adolescente è stata trasportata in ospedale in elicottero, ma non c'è stato nulla da fare. - Morire adi arresto cardiaco dopo aver assunto una pastiglia di ecstasy. E' accaduto in Inghilterra a, la vittima si chiamaLa ragazza ha perso i sensi sotto lo sguardo incredulo dei frequentatori di un parco cittadino in un tranquillo pomeriggio estivo. Subito sono scattati i soccorsi, l'adolescente è stata trasportata in ospedale in elicottero, ma non c'è stato nulla da fare.

Alla base della tragedia ci sarebbe un errore da parte del pusher che ha venduto la pasticca a Martha alla cifra di circa 3 sterline l'una (3,5 euro). Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, basate sul racconto degli amici della giovane, è emerso che la ragazza avrebbe chiesto una pasticca di "Mdma", ricevendo invece una compressa di quella che in gergo è chiamata "ecstasy rosa", una droga ben più forte. Tuttavia a sorprendere gli investigatori non è tanto quale sia la natura della sostanza ingerita da Martha, quanto la sua giovane età. Così come quella del presunto spacciatore, un giovane di 17 anni che è stato fermato dalla polizia con l'accusa di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.



Il dolore della famiglia - Chi non si dà pace nel frattempo è la madre della 15enne, Anne-Marie Cockburn: "Ci è stata portata via la nostra bella ragazza, lei era la più straordinaria la più effervescente e tutti gli amici hanno compreso il privilegio di averla conosciuta - ha dichiarato la donna - Ora siamo tutti completamente devastati"