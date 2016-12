foto Ansa Correlati Dubai, norvegese stuprata e condannata 13:48 - Incubo, almeno in parte, finito per Marthe Dalelv, la donna norvegese che a Dubai denunciò di essere stata stuprata ed è stata condannata dalla giustizia locale a 16 mesi in primo grado per rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Potrà lasciare il territorio degli Emirati arabi, annuncia su Twitter il ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide. "Marthe è libera! Grazie a tutti quelli che si sono fatti avanti per aiutarla", scrive. - Incubo, almeno in parte, finito per, la donnache adenunciò di essere stataed è stata condannata dalla giustizia locale a 16 mesi in primo grado per rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Potrà lasciare il territorio degli Emirati arabi, annuncia su Twitter il ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide. "Marthe è libera! Grazie a tutti quelli che si sono fatti avanti per aiutarla", scrive.

L'inizo dell'incubo - La violenza risale allo scorso 6 marzo quando la donna, 24 anni, era uscita con alcuni colleghi di lavoro. Dopo avere denunciato lo stupro, Dalelv si era vista confiscare dalla polizia passaporto e portafogli. Giorni dopo era stata accusata di aver avuto una relazione sessuale fuori dal matrimonio e anche di aver consumato dell'alcool. Il 17 luglio è stata invece condannata da un tribunale a 16 mesi di prigione. La donna ha fatto appello e il processo dovrebbe tenersi a settembre. Nel frattempo si era rifugiatata in una chiesa norvegese a Dubai.



Cosa prevede la legge in caso di stupro - Per dimostrare uno stupro sono necessari o una piena confessione dell'imputato oppure la deposizione di almeno quattro testimoni maschi presenti ai fatti. Non sospettando questa realtà, Marta si era subito rivolta al personale dell'albergo chiedendo di chiamare la polizia perché violentata. "E' sicura di voler coinvolgere la polizia?", le avrebbe chiesto il portiere di turno sospettando i guai a cui la norvegese sarebbe andata incontro. "Certo che voglio chiamare la polizia. Questo è quello che si fa dalle mie parti", ha replicato lei. Nei tre giorni successivi si è ritrovata in stato di fermo, sottoposta ad una visita ginecologica, ad analisi del sangue per verificare la presenza di alcool (la legislazione lo proibisce, anche se la prassi quotidiana lo tollera se consumato lontano dagli occhi delle autorità) e a un lungo interrogatorio.



Pena più alta per la vittima - Nel frattempo, dopo una sua disperata telefonata al patrigno in Norvegia, si è mossa l'ambasciata di Oslo negli Emirati. Mercoledì il tribunale ha emesso la sentenza: 16 mesi per "adulterio, spergiuro e consumo di alcol" per lei, mentre l'aggressore ha avuto 13 mesi per le stesse accuse.