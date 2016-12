L'Ue inserisce Hezbollah nella lista terroristi

Nel corso della discussione, durata circa un'ora, due terzi dei ministri presenti sono intervenuti. Tra questi Gran Bretagna, Francia, Germania, Paesi Bassi e Portogallo assolutamente a favore. Dubbi sono invece emersi dagli interventi di Paesi come Italia, Irlanda, Malta e Finlandia.

Reazione stizzita di Hezbollah - La reazione di Hezbollah non si è fatta attendere. ''Israele ha piegato l'Ue alla sua volonta''' ha detto la tv del movimento scita Al Manar, che ha accusato Londra di essere alla testa della campagna contro Hezbollah



I dubbi di Roma - Il governo italiano non voleva "bloccare l'unità europea" sulla questione e per questo, nonostante le forti riserve, non ha creato ostacoli. E' quanto trapela da fonti diplomatiche. Importante viene comunque ritenuto il mantenimento degli aiuti finanziari, umanitari e del dialogo politico col partito sciita, punti che sono stati inseriti nell'accordo. Inoltre è prevista una clausola di revisione tra sei mesi.



Israele esulta - La ministra israeliana per la giustizia, Tzipi Livni (che coordina anche le trattative di pace con i palestinesi), si è felicitata per la decisione dell'Ue l'ala militare degli Hezbollah libanesi. In un comunicato la Livni rileva che "finalmente, dopo anni di dibattiti e di titubanze, è giustamente fallito il tentativo di argomentare che l'attività politica degli Hezbollah 'sdoganerebbe' quella terroristica".



Usa: messaggio forte - Il segretario di Stato americano John Kerry, che oggi si è anche collegato col Consiglio Ue in videoconferenza, lo ha definito ''un messaggio forte''. ''Con questa misura - ha detto - l'Ue invia un messaggio chiaro a Hezbollah: che non può agire in completa impunità. E avra' un impatto diretto sulla sua capacità di operare liberamente''.