- Papa Francesco è giunto in Brasile per incontrare i giovani. E anche durante il volo il pensiero era rivolto a loro. Partendo dalla crisi economica, Bergoglio ha sottolineato: "Corriamo il rischio di avere una intera generazione che non ha avuto lavoro. Dalla possibilità di guadagnarsi il pane, deriva la dignità della persona". Il Papa ha poi condannato "la cultura dello scarto" e chiesto una "cultura dell'inclusione"

Assaltata la sua auto, cambiato il mezzo - Momenti di apprensione durante il trasferimento in auto di Papa Francesco dall'aeroporto di Rio alla residenza presidenziale. L'auto è stata bloccata più volte dalla folla che le si assiepava intorno, senza alcuna delimitazione con transenne. I gendarmi hanno avuto problemi a tenere a freno l'assalto dei fedeli. Una volta giunto alla Cattedrale di Rio de Janeiro, Jorge Bergoglio è subito salito su una jeep bianca scoperta per salutare i pellegrini nel centro della città.



Trovato anche un ordigno - La polizia brasiliana ha disinnescato un ordigno esplosivo artigianale ad Aparecida, dove il Papa si recherà mercoledì. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza, precisando che l'ordigno è stato trovato in un bagno del santuario.



Le dichiarazioni in volo - A bordo dell'aereo diretto in Brasile, Papa Bergoglio ha detto: "Vado in Brasile per incontrare i giovani, non isolati, ma nel contesto sociale. Quando li isoliamo facciamo un'ingiustizia, togliendo loro l'appartenenza a una patria, una cultura, una famiglia".



Il pensiero anche ai giornalisti - "Vi ringrazio e vi chiedo di aiutarmi - ha detto il Papa dopo aver salutato uno per uno i 70 giornalisti che volano con lui verso il Brasile -. Vi chiedo di collaborare in questo viaggio per il bene, per il bene dei giovani e degli anziani".

Ieri mattina la partenza - E' decollato alle 8.54 di ieri mattina l'airbus 330 dell'Alitalia che ha portato Papa Francesco a Rio de Janeiro. L'arrivo è dopo 12 ore e 15 minuti di volo. Prima di partire il pontefice aveva lanciato via Twitter il suo messaggio ai brasiliani. "Sto arrivando fra qualche ora e il mio cuore è già pieno di gioia perché presto sarò con voi a celebrare la 28.a Gmg".



Papa Francesco, sulla pista di Fiumicino, aveva con sé il bagaglio a mano, una borsa nera. Il pontefice ha salutato il premier Letta e le altre autorità, continuando a mantenere con la mano sinistra la sua borsa, che ha portato anche salendo a bordo dell'aereo.



Prima di partire, l'augurio di serenità all'Italia - Prima di partire, Papa Francesco ha indirizzato al presidente Giorgio Napolitano un messaggio nel quale formula a tutti gli italiani "i più fervidi auspici di serenità e di fiducia nel futuro". "Nel momento in cui mi accingo a partire per il Brasile, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, per incontrare i giovani provenienti da tutto il mondo e incoraggiarli ad essere testimoni di speranza e artefici di pace - si legge nel telegramma -, mi è gradito rivolgere a Lei signor presidente e a tutti gli italiani il mio cordiale saluto, che accompagno con i più fervidi auspici di serenità e di fiducia nel futuro".