Royal baby, Kate ricoverata in ospedale

Il Royal Baby non è ancora nato, ma su Wikipedia ha una pagina tutta sua 13:01 - Dopo giorni di attesa e falsi allarmi, potrebbe essere arrivato il momento. La Bbc ha annunciato che il travaglio di Kate Middleton è iniziato e la duchessa di Cambridge, insieme al marito William, è andata al St. Mary's Hospital per il parto del royal baby. La notizia è stata confermata anche da Kensington Palace, che parla di un ricovero avvenuto intorno alle 7, ora italiana. - Dopo giorni di attesa e falsi allarmi, potrebbe essere arrivato il momento. La Bbc ha annunciato che il travaglio di Kate Middleton è iniziato e la duchessa di Cambridge, insieme al marito William, è andata al St. Mary's Hospital per il parto del royal baby. La notizia è stata confermata anche da Kensington Palace, che parla di un ricovero avvenuto intorno alle 7, ora italiana.

Fonti reali confermano che la duchessa di Cambridge "sta molto bene". Kate è nella prima fase del travaglio, che è cominciato in maniera naturale a Kensington Palace, dove la coppia ha trascorso tutto il weekend. La principessa, 31 anni, si trova in un'ala privata dell'ospedale, nella zona ovest di Londra, dove nel 1982 nacque lo stesso William.



Tutto avvolto nel mistero - "Non so assolutamente nulla": questo è quanto ha risposto il principe Carlo a un giornalista di Sky News che gli chiedeva se aveva notizie su Kate e il "royal baby". Il principe si trova a York, a circa 340 chilometri a nord di Londra, in visita al museo delle ferrovie. Mentre sale l'attesa, anche il premier David Cameron ha voluto intervenire dopo la notizia dell'ingresso di Kate Middleton nell'ospedale, facendo i "migliori auguri" ai duchi di Cambridge, affermando che questa "è un'occasione esaltante e che tutto il paese è con loro" .



Scommesse in fumo, perse migliaia di sterline - Il "ritardo" di Kate nel dare alla luce il royal baby è costato oltre 100mila sterline (116mila euro) agli scommettitori di tutto il mondo, secondo quanto riferito dai maggiori bookmaker del Regno Unito. Il termine della gravidanza è già infatti passato da una settimana, e secondo il portavoce di Coral, agenzia di scommesse, solo sabato (il giorno più quotato) sono andate in fumo 25mila sterline.