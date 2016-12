India, aggredita ballerina italiana

La ricostruzione della vicenda - Secondo i resoconti, la ballerina italiana, specializzata in danza classica Odissi, ha presentato una denuncia presso l'ente religioso della città di Puri, dove si era tenuta una famosa processione di carri, "Ratha Yatra", in onore della divinità di Jagannath. La donna ha riferito di aver subito una sorta di agguato e di essere stata picchiata brutalmente da due religiosi solo "perché si era rifiutata di pagare un'offerta in denaro" di gran lunga superiore a quella prevista per i partecipanti alla sfilata.



Il racconto - "Sono scioccata dal comportamento dei due sacerdoti che mi hanno colpita per tre volte alla testa dandomi della straniera - ha raccontato la Citaristi - Per fortuna non ho subito ferite, ma sono stata percossa e spinta violentemente. Sono andata a Puri con un mio allievo per la festa religiosa di Lord Jagannath e quando sono salita su un carro dove è esposta la statua della divinità, due preti mi hanno chiesto mille rupie (equivalente a circa 12 euro). Mi sono rifiutata di pagare questa somma che mi è sembrata esorbitante rispetto alle normali offerte dei devoti. Inoltre non era richiesta in quel frangente in cui si rendeva un semplice omaggio alla divinità.Di fronte al rifiuto della Citaristi, che parla la lingua Oriya, i due sacerdoti si sono infuriati e hanno reagito in modo violento: "Mi hanno messo le mani addosso spingendomi giù dal carro - spiega - e siccome io opponevo resistenza mi hanno colpita con dei pugni alla testa per tre volte in mezzo a tutta la folla. Urlavano che ero straniera e che non potevo essere lì. Purtroppo la polizia era più in basso a gestire la coda di fedeli che aspettava di salire sui carri e quindi non ho potuto chiedere aiuto a nessuno". In nconclusione la ballerina ha commentato: "Non penso sia un questione di xenofobia ma soltanto di avidità. Quando vedono una straniera, ne approfittano perche' hanno la prospettiva di ottenere più soldi".







La polizia indaga - Gli organizzatori hanno chiesto alla polizia di indagare sull'incidente che ha creato molto scalpore e imbarazzo. La danzatrice è figlia dell'ex senatore democristiano lombardo Severino Citaristi, tesoriere dello Scudo Crociato fino a Mani Pulite e protagonista di diversi processi. Una stagione che peraltro ella non ha vissuto in Italia essendosi trasferita in Orissa fin dal 1979. Nella sua lunga carriera, Ileana Citaristi ha ottenuto molti riconoscimenti nel Paese d'adozione. Incluso il prestigioso "Padma Shri", ricevuto nel 2006 conferito dal presidente della Repubblica indiana per speciali meriti in campo artistico e culturale