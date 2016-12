foto Ap/Lapresse

20:16

- Una persona è rimasta uccisa e molte ferite in seguito all'esplosione di un ordigno in una discoteca a Cucuta, nel nord della Colombia. Sembra che un uomo, ancora non identificato, abbia lanciato una bomba a mano nel locale, provocando la deflagrazione. "Stiamo verificando se i responsabili siano gruppi criminali o bande di delinquenti", dicono alla polizia. Cucuta è vicina alla frontiera venezuelana ed è luogo di transito di rivoluzionari colombiani.