- Due poliziotti e un militare sono stati uccisi in tre differenti attacchi nel Sinai del Nord. La notizia è stata data da fonti locali, secondo cui i tre sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco sparati da un'auto in corsa, in tre punti diversi del capoluogo dell'area, el Arish. Il Sinai è sostanzialmente fuori dal controllo della rivoluzione che ha deposto Hosni Mubarak e vive in questi giorni una escalation di attacchi contro le forze dell'ordine.