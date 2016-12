L'amico dell'Uomo Tigre diventa senatore

- L'ex stella del wrestling giapponese Antonio Inoki, famoso in Italia anche per essere stato uno dei protagonisti del cartone animato l'Uomo Tigre, torna sul ring della politica. A 70 anni, Inoki è stato rieletto senatore nella quota proporzionale per il Restoration Party alle elezioni di rinnovo parziale della Camera Alta. Anche il premier Shinzo Abe festeggia per la maggioranza conquistata.

"Sono felice, mi occuperò di energia e agricoltura, temi che conosco", ha detto ai numerosi fan durante i festeggiamenti. Inoki ha fatto già parte della Camera Alta nel 1989, in rappresentanza del Sports Peace Party, formazione politica ora scomparsa.

Durante il suo mandato parlamentare, si adoperò nel 1990 per il rilascio degli ostaggi giapponesi in Iraq, durante la Guerra del Golfo. Nel 1995 organizzò un evento di wrestling a Pyongyang, negli sforzi per aprire un dialogo di pace tra la Corea del Nord e i Paesi vicini, diventando da allora uno dei giapponesi più amati e rispettati, puntualmente invitato alle solenni commemorazioni del regime.



Shinzo Abe: "Soddisfatto" - Il premier giapponese Shinzo Abe è ''soddisfatto'' per la maggioranza conquistata alla Camera Alta dalla coalizione di governo Liberaldemocratici-New Komeito che, con l'eliminazione del parlamento 'diviso', pone le basi per andare avanti ''con decisione'' verso la ''piena attuazione'' della Abenomics, il piano di rilancio dell'economia nipponica. ''E' un voto per la stabilità e le politiche economiche'', ha detto Abe, commentando in un'intervista alla tv Nhk l'esito del voto di rinnovo parziale della Camera Alta.