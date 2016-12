Samoa, bus travolto dalla corrente: due morti

18:13 - Nonostante il fiume in piena l'autista ha provato ad attraversare il ponte sommerso dall'acqua. Le forti piogge cadute in questi giorni vicino a Leno, villaggio della più grande isola delle Samoa (nell'Oceano Pacifico) stanno ingrandendo i corsi d'acqua creando notevoli difficoltà nei trasporti. Il bus ha provato a continuare la corsa per portare i 40 passeggeri a destinazione, ma a tre quarti del tragitto è stato travolto dalla forza della corrente e si è ribaltato. Molti sono riusciti a uscire dal veicolo ma non c'è stato nulla da fare per un bambino di 5 anni e un ragazzino di 12, morti durante il tragitto in ospedale. Gli altri passeggeri hanno riportato gravi fratture degli arti e ferite.