Gabrielle, la bimba di 11 mesi dimenticata in macchina e morta per il caldo

15:23 - Quando si è accorta di aver dimenticato la figlia in macchina era troppo tardi. La piccola Gabrielle era rimasta chiusa dentro l'auto dalle 10 del mattino all'una di pomeriggio. Tre ore fatali per la piccola, uccisa dal caldo e dalla disattenzione della madre. E pensare che le telefonate fatte da Kate, la mamma manager, servivano per organizzare il primo compleanno della figlia. La donna era convinta di aver lasciato la piccola all'asilo nido ma si sbagliava. La sua mente era scossa dal suicidio di un suo impiegato e dalla malattia di un amico di famiglia. Troppo per la mente di una donna super impegnata che è andata in tilt.