Cleveland, corpi di donne trovati in garage

foto Reuters Correlati Usa, rapite 10 anni fa: ritrovate tre donne

14:03

- I corpi di due donne afroamericane, in avanzato stato di decomposizione, sono stati trovati dalla polizia in un garage alla periferia di Cleveland, in Ohio. Lo riferisce Fox news. Due giorni fa, nella stessa zona era stato scoperto un primo cadavere di donna. Le autorità locali hanno riferito che le vittime avevano la testa e altre parti del corpo avvolte in buste di plastica. La polizia sta svolgendo indagini a tutto campo.