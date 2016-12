foto Ansa

- Belgio in festa per le celebrazioni della successione al trono: il re Alberto II, dopo 20 anni di regno, oggi abdica infatti a favore del figlio Philippe. Il giorno scelto per il cambio al vertice coincide inoltre con la festa nazionale del Paese. In tarda mattinata, dopo il saluto del re, Philippe giurerà davanti alle Camere riunite a Bruxelles al Palazzo della Nazione: 2 colpi di cannone annunceranno al popolo l'avvento sul trono del nuovo re.