06:49

- Sale il bilancio delle vittime della strage di sabato nella capitale irachena e nei dintorni: i morti sarebbero infatti almeno 60 e i feriti 190. Secondo quanto ricostruito, almeno dieci auto imbottite di esplosivo sono deflagrate in serie in mezzo alla gente che usciva di casa al termine del digiuno quotidiano del Ramadan e che si riversava in alcune delle più affollate strade commerciali di Baghdad.