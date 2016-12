foto Ap/Lapresse

06:20

- Il Giappone rinnova oggi la metà dei seggi della Camera Alta in un'elezione che dovrebbe portare, secondo tutti i sondaggi, il premier Shinzo Abe a conquistare la maggioranza dell'assemblea ora a favore delle opposizioni. Per il premier, inoltre, si tratta del primo test nazionale, da quando è salito al potere lo scorso dicembre, per verificare il sostegno popolare alla "Abenomics", le misure proposte per rilanciare l'economia giapponese.