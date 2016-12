foto Ansa

23:17

- La ripresa dei negoziati tra Israele e palestinesi è nell'interesse "strategico" di Israele. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, nella sua prima reazione all'annuncio del segretario di Stato americano, John Kerry, su un accordo che apre la via al rilancio del dialogo. "Tentare di mettere fine al conflitto tra noi e i palestinesi è importante di per sé", afferma Netanyahu in un comunicato.