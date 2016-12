foto Ap/Lapresse

22:07

- Nove autobomba sono esplose in aree commerciali di Baghdad, con un bilancio provvisorio salito ad almeno 30 morti e oltre 100 feriti. Lo rivelano fonti ospedaliere e di polizia irachene. Quattro auto imbottite d'esplosivo sono state fatte saltare nei quartieri sud, due nel centro, due nel nord, una nell'est. Il bilancio provvisorio porta a 490 il numero dei morti per le violenze in Iraq dall'inizio di luglio.