In Grecia le persone più pessimiste del mondo

La crisi sta inevitabilmente influendo sul modo di vedere il futuro delle persone. Uno studio condotto dall'istituto di ricerca americano Gallup, evidenzia infatti che in quasi tutto il pianeta i cittadini guardano con pessimismo agli anni a venire.

Come riporta l’Internazionale, la classifica fa riferimento all’anno 2012 e vede in testa i greci, che sono quindi il popolo più pessimista del mondo; sul podio finiscono anche Repubblica Ceca e Slovenia. La prima nazione non europea è Haiti al quinto posto, mentre gli italiani risultano fuori dalle prime 15 posizioni; in compenso è possibile trovare gli abitanti della Penisola nella classifica opposta, quella riguardante l’ottimismo delle persone in Europa. L’Italia è nona nel Vecchio Continente, dove i più ottimisti sono i lettoni, anche se le percentuali dei fiduciosi sono in continuo calo quasi ovunque.

Il sondaggio prende in considerazione diversi fattori, non tutti legati alla ricchezza o alla qualità della vita, se è vero che da Africa e Asia e arrivano dati sorprendenti: addirittura il 95% degli abitanti del Burkina Faso, per esempio, guarda con ottimismo al futuro. Inoltre in Germania, Lussemburgo, Francia e Norvegia sono meno positivi che gli italiani. Una classifica sorprendente quindi per posizionamenti e metodi di giudizio.