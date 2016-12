foto Ap/Lapresse

10:33

- L'istanza di bancarotta presentata dal governatore del Michigan e dal direttore per le emergenze di Detroit è "incostituzionale". Lo ha detto un giudice dello stato che ne auspica l'immediato ritiro. Secondo il Detroit News, per il tribunale la legge statale che ha permesso al governatore Rick Snyder di dare il via alla procedura di bancarotta viola la costituzione del Michigan.