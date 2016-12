foto Getty

12:20

- Tragedia in Texas, all'interno del famoso parco giochi di Arlington. Una donna è precipitata da una giostra, la più alta al momdo, morendo per lo schianto al suolo. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, con il parco giochi affollato di gente, parte della quale non si è neppure accorta della tragedia. Immediati ma inutili i soccorsi. Troppo rovinosa la caduta, che ha provocato ferite letali.